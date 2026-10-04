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РФ збільшить кількість реактивних дронів під час атак на Україну, - Зеленський

17:08 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Росія має намір змінити тактику під час здійснення масованих повітряних нападів на Україну.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави держави, потрібно готуватися до того, що ворог збільшить кількість саме реактивних дронів.

Зеленський попередив, що їх може бути не так багато, як звичайних "шахедів", однак росіяни хочуть зробити ставку на якість, а не на кількість.

"Що стосується масованих ударів, приблизно такі удари, як ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть іти не в кількість, а в якість: переходити з звичайних "шахедів", максимально збільшувати відсоток реактивних. Це те, що ми бачимо", - наголосив президент.

Він також додав, що росіяни продовжать застосовувати звичайні та балістичні ракети. Однак тут є суттєва різниця, адже звичайні ракети є чим збивати.

"Балістичні - виклик поки що, але це виклик. І ви бачите самі, зараз відчуваєте, що масово тероризують вони нас реактивними "шахедами". Ми це відчуваємо, як і відчували масові "шахеди" до того, як ми навчилися з ними боротися", - підсумував Зеленський.

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Володимир ЗеленськийППОВійна Росії проти УкраїниАтака дронів