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РФ збільшила обстріли прикордоння: намагається запобігти перекиданню військ на інші напрямки

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Таким чином вони намагаються тримати у напрузі українських військових та не допустити їхнього перекидання на інші напрямки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

За її словами, за останній тиждень у період з 8 по 16 травня росіяни здійснили 162 обстрілів трьох областей. Найбільше постраждала від обстрілів Сумська область - 110, далі Чернігівська - 29 та Харківська - 23.

"Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких - діти", - написала заступниця міністра.

Маляр додала, що РФ веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права.

До того ж, окупанти артилерійськими та авіаційними ударами у прикордонних областях намагаються постійно тримати у напрузі українські війська та не допустити їхнього задіяння на інших напрямках.

Нагадаємо, CNN повідомляло, що росіяни посилили ракетні удари по Україні, аби спробувати відтермінувати контрнаступ ЗСУ на певний час.

Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначав, що для початку контрнаступу ЗСУ потрібно ще трохи часу.

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Війна Росії проти України