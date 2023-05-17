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РФ увеличила обстрелы пограничья: пытается предотвратить переброску войск на другие направления

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за последний месяц увеличили обстрелы Харьковской, Черниговской и Сумской областей. Таким образом, они пытаются держать в напряжении украинских военных и не допустить их переброски на другие направления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

По ее словам, за последнюю неделю в период с 8 по 16 мая россияне совершили 162 обстрела трех областей. Больше всего пострадала от обстрелов Сумская область - 110, далее Черниговская - 29 и Харьковская - 23.

"Вражеская армия ежедневно стреляет по мирному населению из разных видов вооружения и уничтожает гражданские объекты - садики, больницы, школы. Есть погибшие и раненые, среди которых - дети", - написала замминистра.

Маляр добавила, что РФ ведет войну без правил и системно нарушает нормы международного гуманитарного права.

К тому же, оккупанты артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях стараются постоянно держать в напряжении украинские войска и не допустить их задействования на других направлениях.

Напомним, CNN сообщало, что россияне усилили ракетные удары по Украине, чтобы попытаться отсрочить контрнаступление ВСУ на какое-то время.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что для начала контрнаступления ВСУ нужно еще немного времени.

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Война России против Украины