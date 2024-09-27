РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море, - ВМС ВСУ
Войска РФ вывели на боевое дежурство в Черное море утром 27 сентября три корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". При этом сутками ранее в этой акватории фиксировался один ракетоноситель страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-мирских сил Вооруженных сил Украины.
Военные уточнили, что в случае ракетной атаки данная корабельная группировка врага способна на общий залп до 8 "Калибров".
Вместе с тем в Азовском море корабли противника снова не наблюдаются.
Кроме того, передали в ВМС ВСУ, в Средиземном море фиксируется 1 российский корабль-ракетоноситель, общим залпом до 16 "Калибров".
Также в украинском военном ведомстве отметили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 2 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
В ВМС ВСУ в утреннем отчете констатировали, уже традиционно, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
Как сообщалось ранее, после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа когда РФ для обстрела также применяла "Калибры" с корабельной группировки, вражеские суда фиксируются в Черном море регулярно.
К примеру, напомним, что 14 сентября в Черном море фиксировали 16 российских кораблей, из них 7 были носителями "Калибров".
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