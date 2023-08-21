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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки "Калібрів" можуть запустити

Фото: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі: до підводного човна додався малий ракетний корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Ворог наростив присутність ракетоносіїв у Чорному морі. До того ж до підводного човна в морі вийшов малий ракетний корабель. Відповідно, кількість "Калібрів" збільшена до 12. Напруга ситуації передбачувана. Рівень ракетної загрози – дуже високий", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Також повідомляється, що до сигналів повітряної тривоги необхідно ставитись максимально відповідально.

Росія використовує Чорне море для атак по Україні

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення використовують Чорне море для обстрілів України. Зокрема, зі своїх кораблів РФ випускає крилаті ракети територією країни.

Нині інтенсивність атак із моря помітно знизилася, оскільки Росія вичерпує свої запаси крилатих ракет.

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