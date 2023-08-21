РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько "Калибров" могут запустить

"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Вдобавок к подлодке в море вышел малый ракетный корабль. Соответственно, количество "Калибров" увеличено до 12. Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы – очень высокий", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Также сообщается, что к сигналам воздушной тревоги необходимо относиться максимально ответственно.

Россия использует Черное море для атак по Украине

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения используют Черное море для обстрелов Украины. В частности, со своих кораблей РФ выпускает крылатые ракеты по территории страны.

В настоящее время интенсивность атак с моря заметно снизилась, поскольку Россия исчерпывает свои запасы крылатых ракет.