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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: скільки ракет напоготові

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі надводний та підводний ракетоносії "Калібрів". Наразі окупанти тримають напоготові 12 ракет.

Про це заявив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна.

"Ворог нарощує присутність ракетоносіїв в Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вдень на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, а зараз додано ще й підводний.

"Таким чином, напоготові до 12 ракет типу "Калібр", - додав Назаров.

Він закликав бути пильними і дослухатись до сигналів повітряної тривоги.

РФ вивела в море ще один ракетоносій

Назаров о 20:07 повідомив, що ще один підводний човен вийшов на бойове чергування в Чорне море.

"Наразі 3 ракетоносії серед 14 одиниць корабельного угруповання в Чорному морі", - написав спікер оперативного командування.

Використання Росією ракет для ударів по Україні

Сьогодні представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що РФ продовжує виробляти ракети "Калібр", "Кинджал" та "Іскандер", проте масштаби вже не ті, що раніше. Кремль не накопичує їх, а майже одразу ж випускає по Україні.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів. Крім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи власні запаси.

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