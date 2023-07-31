РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ракет наготове

"Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что днем на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, а сейчас добавлен еще и подводный.

"Таким образом, наготове до 12 ракет типа "Калибр", - добавил Назаров.

Он призвал быть бдительными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

РФ вывела в море еще один ракетоноситель

Назаров в 20:07 сообщил, что еще одна подводная лодка вышла на боевое дежурство в Черное море.

"Сейчас 3 ракетоносителя среди 14 единиц корабельной группировки в Черном море", - написал спикер оперативного командования.

Использование Россией ракет для ударов по Украине

Сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.