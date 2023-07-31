РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: сколько ракет наготове

Российская Федерация удерживает на боевом дежурстве в Черном море надводный и подводный ракетоносители "Калибров". Сейчас оккупанты держат наготове 12 ракет.
Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина.
"Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море", - говорится в сообщении.
Отмечается, что днем на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, а сейчас добавлен еще и подводный.
"Таким образом, наготове до 12 ракет типа "Калибр", - добавил Назаров.
Он призвал быть бдительными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.
Назаров в 20:07 сообщил, что еще одна подводная лодка вышла на боевое дежурство в Черное море.
"Сейчас 3 ракетоносителя среди 14 единиц корабельной группировки в Черном море", - написал спикер оперативного командования.
Сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что РФ продолжает производить ракеты "Калибр", "Кинжал" и "Искандер", однако масштабы уже не те, что раньше. Кремль не накапливает их, а почти сразу выпускает по Украине.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия еще имеет в запасе сотни ракет разных типов. Кроме того, враг продолжает производство ракет, пополняя собственные запасы.
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