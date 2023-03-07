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РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, рівень загрози атаки високий, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія збільшила кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Загальний зал підготовлених "Калібрів" налічує 24 ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі у морі чергує два надводних та два підводних ракетоносії ворога.

"Ця гра на нервах може бути спрямована на випробування нашої міцності. Однак перебування корабельного угруповання, в складі якого є ракетоносії на бойовому чергуванні означає, що рівень загрози ракетної атаки є надзвичайно високим, бо вони готові до застосування будь-якої миті", - пояснює Гуменюк.

Вона зазначила, що нарощування кількості ракет у морі може бути, зокрема, й елементом психологічного впливу, направленим на демонстрацію того, що у російської армії достатня кількість боєприпасів.

Гуменюк додала, що наразі зросла активність розвідувальних дронів противника, які окупанти намагаються частіше їх запускати з півночі країни, оскільки на півдні їх успішніше виявляє та знищує українська ППО.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" попередили, що ймовірність ракетних ударів все ж залишається високою через наявність ракетоносіїв ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі.

Додамо, також військові повідомляли, що Росія продовжує готуватися до можливих ракетних атак і може завдати точкових ударів по Україні.

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