UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі, там вже понад 35 ракет

Фото: РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море п'ять носіїв "Калібрів". Загальний залп сягає 36 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Південь".

"Станом на зараз в Чорному морі вже 5 ракетоносіїв", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що загальний залп сягає 36 ракет "Калібр".

Нагадаємо, сьогодні українців попередили про масований ракетний удар, який очікується ближче до полудня, не виключена зміна початкового курсу ворожих ракет. Тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В Україні в суботу, 14 січня, в Україні оголосили третю повітряну тривогу. Вона охопила Київ та понад 10 областей.

Зазначимо, що ще нещодавно загальний залп ракет в Чорному морі у росіян був у кількості 20 "Калібрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні