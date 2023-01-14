РФ збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі, там вже понад 35 ракет

Російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море п'ять носіїв "Калібрів". Загальний залп сягає 36 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Південь".
"Станом на зараз в Чорному морі вже 5 ракетоносіїв", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що загальний залп сягає 36 ракет "Калібр".
Нагадаємо, сьогодні українців попередили про масований ракетний удар, який очікується ближче до полудня, не виключена зміна початкового курсу ворожих ракет. Тому громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
В Україні в суботу, 14 січня, в Україні оголосили третю повітряну тривогу. Вона охопила Київ та понад 10 областей.
Зазначимо, що ще нещодавно загальний залп ракет в Чорному морі у росіян був у кількості 20 "Калібрів".
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