РФ зазнала втрат. Легіон "Свобода Росії" розповів про рейд у Бєлгородську область

"Провівши близько доби в Бєлгородській області, сміливо можемо сказати: поставлені завдання - виконані, всі легіонери - цілі та неушкоджені. Противник зазнав втрат в живій силі та техніці", - сказано в повідомленні.

Фото: бійці ЛСР провели рейд в Бєлгородську область (t.me/legionoffreedom)

Військові додають, що рейди на територію Росії відбуватимуться "у будь-який потрібний для них момент".

"Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі чудово знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих", - звернулися бійці ЛСР до російської влади.

Рейди на територію Росії

Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Сьогодні, 28 вересня, ЛСР оголосив про новий рейд. Там відбувалися бої з окупантами.