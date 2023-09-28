РФ зазнала втрат. Легіон "Свобода Росії" розповів про рейд у Бєлгородську область

Бійці Легіону "Свобода Росії", які допомагають Україні у війні проти окупантів, виконали поставлені завдання у Бєлгородській області. Вони завдали ворогові втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЛСР у Telegram.
"Провівши близько доби в Бєлгородській області, сміливо можемо сказати: поставлені завдання - виконані, всі легіонери - цілі та неушкоджені. Противник зазнав втрат в живій силі та техніці", - сказано в повідомленні.
Фото: бійці ЛСР провели рейд в Бєлгородську область (t.me/legionoffreedom)
Військові додають, що рейди на територію Росії відбуватимуться "у будь-який потрібний для них момент".
"Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі чудово знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих", - звернулися бійці ЛСР до російської влади.
Нагадаємо, бійці Легіону "Свобода Росії" вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.
Сьогодні, 28 вересня, ЛСР оголосив про новий рейд. Там відбувалися бої з окупантами.
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