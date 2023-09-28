РФ понесла потери. Легион "Свобода России" рассказал о рейде в Белгородскую область

"Проведя около суток в Белгородской области, смело можем сказать: поставленные задачи - выполнены, все легионеры - целы и невредимы. Противник понес потери в живой силе и технике", - сказано в сообщении.

Фото: бойцы ЛСР провели рейд в Белгородскую область (t.me/legionoffreedom)

Военные добавляют, что рейды на территорию России будут происходить "в любой нужный для них момент".

"Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных", - обратились бойцы ЛСР к российской власти.

Рейды на территорию России

Напомним, бойцы Легиона "Свобода России" уже неоднократно проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.

Сегодня, 28 сентября, ЛСР объявил о новом рейде. Там проходили бои с оккупантами.