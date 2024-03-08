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РФ зазнає великих втрат. Тарнавський показав відео роботи ЗСУ на Запорізькому напрямку

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти на Запорізькому напрямку зазнають великих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Часто, через брак бронетехніки, загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій - гольф-кари, квадроцикли, багі тощо. Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми", - написав Тарнавський під відео.

На відео показана робота 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 8 березня, українські воїни ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 422 310 військових.

Зокрема, на Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі склали 360 осіб. Також наші військові знищили 27 одиниць техніки росіян.

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