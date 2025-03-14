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Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет в Росії, - джерела

П'ятниця 14 березня 2025 09:50
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Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет в Росії, - джерела Фото: Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до С-300/С-400 в Росії (МЧС Росії)
Автор: Сергій Пишкін

Дрони Служби безпеки України (СБУ) днями атакували Тамбовську, Саратовську й Білгородську область Російської Федерації (РФ). Уражено газокомпресорні станції та склад ракет до С-300/С-400.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Тамбовська та Саратовська область

Далекобійні безпілотники уразили дві газокомпресорні станції - "Давидовская" у Тамбовській області й "Новопетровская" у Саратовській.

На відео видно влучення безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Білгородська область

Дрони атакували польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка, Білгородська область.

Після влучання розпочалась активна детонація боєприпасів.

"СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету Росії, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії", - розповіло джерело.

Удари по території Росії

Під час повномасштабної війни Україна завдає ударів по стратегічних об'єктах на території Росії, зокрема нафтопереробних заводах (НПЗ), складах боєприпасів й не тільки. Атаки, здебільшого здійснені безпілотниками та мають на меті послабити російську військову машину, ускладнити забезпечення фронту паливом і боєприпасами, а також створити напругу всередині Росії.

Нещодавно українські дрони атакували Московський НПЗ.

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