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В России назвали условие возвращения смертной казни

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Москва, Пятница 25 марта 2022 09:04
В России назвали условие возвращения смертной казни Фото: заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Экс-президент РФ и действующий зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни не осталось. Поэтому мораторий может быть пересмотрен, "если что-то изменится в жизни общества".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью "РИА Новости".

"Если возвращаться к сегодняшней ситуации, она является такой, как есть: международные основания отпали, есть внутренние правовые позиции Конституционного суда. Эти правовые позиции основываются на текущем правопорядке, на текущей криминогенной ситуации. Я исхожу из того, что если все будет спокойно, эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными, если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции также могут быть пересмотрены", - рассказал Медведев.

Как он заявил, мораторий Конституционного Суда РФ на смертную казнь является "не священным писанием" и поэтому решения суда могут меняться.

"И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Длилось это недолго. Довольно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это с высоким ростом насильственных преступлений, в частности убийств. Что будет в будущем, я не знаю", - добавил Медведев.

Напомним, недавно в Госдуме России предложили провести референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких преступлений. Партия ЛДПР заявила о готовности внести на обсуждение инициативу.

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Дмитрий Медведев Российская Федерация
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