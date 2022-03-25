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У РФ заявили, що війна в Україні триватиме "до досягнення поставлених цілей"

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Москва, П'ятниця 25 березня 2022 09:29
У РФ заявили, що війна в Україні триватиме "до досягнення поставлених цілей" Фото: Росія планує продовжувати війну "до досягнення поставлених цілей" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній президент РФ і чинний заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв назвав умови для припинення війни в Україні. За його словами, бойові дії триватимуть "до досягнення поставлених цілей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю РИА Новости.

"Спецоперація триватиме до досягнення поставлених цілей - денацифікації і демілітаризації України", - заявив Медведєв.

Нагадаємо, Медведєв також зазначив, що в Росії можуть повернути смертну кару. Він вважає, що це можливо "якщо щось зміниться в житті суспільства".

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Війна Росії проти України Російська Федерація Дмитро Медведєв
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