UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У РФ заявили, що сайт МВС не працює "через обрив лінії зв'язку"

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Росії ввечері 16 жовтня кілька годин не працювали сайти федерального, московського та підмосковного МВС. Представник міністерства заявив, що причина в "обриві лінії зв'язку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Сайти МВС Росії не працюють через незалежні від відомства причини - через обрив лінії зв'язку", - цитують представницю МВС російські пропагандисти.

Не працює також сайт Державтоінспекції.

Нагадаємо, днями кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони атакував низку навчальних закладів Росії. Там готують військових спеціалістів для РФ. Фахівці ГУР здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів дронів, фахівців із цифрового зв'язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії Росії.

В Україні відбудеться суд над хакером, який був учасником міжнародного угруповання. Він допомагав шантажувати іноземні компанії країн Європи та Північної Америки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація