В РФ заявили, что сайт МВД не работает "из-за обрыва линии связи"

Напомним, на днях киберкорпус Главного управления разведки Минобороны атаковал ряд учебных заведений России. Там готовят военных специалистов для РФ. Специалисты ГУР осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северо-Кавказского федерального университета, готовящего операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

В Украине пройдет суд над хакером, который был участником международной группировки. Он помогал шантажировать иностранные компании стран Европы и Северной Америки.

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