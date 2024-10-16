RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В РФ заявили, что сайт МВД не работает "из-за обрыва линии связи"

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В России вечером 16 октября несколько часов не работали сайты федерального, московского и подмосковного МВД. Представитель министерства заявил, что причина в "обрыве линии связи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Сайты МВД России не работают по независящим от ведомства причинам - из-за обрыва линии связи", - цитируют представительницу МВД российские пропагандисты.

Не работает также сайт Госавтоинспекции (ГИБДД).

Напомним, на днях киберкорпус Главного управления разведки Минобороны атаковал ряд учебных заведений России. Там готовят военных специалистов для РФ. Специалисты ГУР осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северо-Кавказского федерального университета, готовящего операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

В Украине пройдет суд над хакером, который был участником международной группировки. Он помогал шантажировать иностранные компании стран Европы и Северной Америки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация