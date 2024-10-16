У РФ заявили, що сайт МВС не працює "через обрив лінії зв'язку"

У Росії ввечері 16 жовтня кілька годин не працювали сайти федерального, московського та підмосковного МВС. Представник міністерства заявив, що причина в "обриві лінії зв'язку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Не працює також сайт Державтоінспекції.

"Сайти МВС Росії не працюють через незалежні від відомства причини - через обрив лінії зв'язку", - цитують представницю МВС російські пропагандисти.

Нагадаємо, днями кіберкорпус Головного управління розвідки Міноборони атакував низку навчальних закладів Росії. Там готують військових спеціалістів для РФ. Фахівці ГУР здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів дронів, фахівців із цифрового зв'язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії Росії.

В Україні відбудеться суд над хакером, який був учасником міжнародного угруповання. Він допомагав шантажувати іноземні компанії країн Європи та Північної Америки.

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