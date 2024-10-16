В РФ заявили, что сайт МВД не работает "из-за обрыва линии связи"

В России вечером 16 октября несколько часов не работали сайты федерального, московского и подмосковного МВД. Представитель министерства заявил, что причина в "обрыве линии связи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Не работает также сайт Госавтоинспекции (ГИБДД).

"Сайты МВД России не работают по независящим от ведомства причинам - из-за обрыва линии связи", - цитируют представительницу МВД российские пропагандисты.

Напомним, на днях киберкорпус Главного управления разведки Минобороны атаковал ряд учебных заведений России. Там готовят военных специалистов для РФ. Специалисты ГУР осуществили киберудар по сетевой инфраструктуре Северо-Кавказского федерального университета, готовящего операторов дронов, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

В Украине пройдет суд над хакером, который был участником международной группировки. Он помогал шантажировать иностранные компании стран Европы и Северной Америки.

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