В РФ заявили, що Путін та Сі Цзіньпін обговорили військову співпрацю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника диктатора Юрія Ушакова, яку приводить російські ЗМІ.

Ушаков не став уточнювати, чи йдеться про постачання зброї, чи проведення навчань.

За його словами, Путін і Сі Цзіньпін вирішили продовжити реалізовувати ті домовленості, яких було досягнуто раніше по лінії Міноборони.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін може відвідати Китай уже цього року. Його під час свого візиту до Москви запросив голова КНР Сі Цзіньпін.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Китаю із закликом не передавати зброю до Росії.

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