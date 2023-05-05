У РФ заявили, що ФСБ запобігла "теракту" проти "керівника" ЗАЕС

За даними ФСБ, нібито "теракт" координували українські розвідники, які долучили до скоєння "інциденту" навіть "посередницю, яка перебуває у Фінляндії".

"Вилучено готовий до застосування вибуховий пристрій, а також автоматичну стрілецьку зброю, боєприпаси до неї, вибухові речовини. Заарештовано двох учасників диверсійно-терористичної групи", - заявили у ФСБ.

У Росії навіть не полінувалися порушити кримінальну справу про нібито "підготовку теракту".

Як повідомлялось, російські військові розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока ЗАЕС військову техніку та вибухівку.

Нагадаємо, раніше російська ФСБ нафантазувала нові "теракти" і запевняє, що попередила їх. Росіяни стверджують, що цілями "атак" нібито була окупаційна "влада" Криму.