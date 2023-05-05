В РФ заявили, что ФСБ предотвратила "теракт" против "руководителя" ЗАЭС

По данным ФСБ, якобы "теракт" координировали украинские разведчики, которые приобщили к совершению "инцидента" даже "посредницу, находящуюся в Финляндии".

"Изъято готовое к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества. Арестованы двое участников диверсионно-террористической группы",- заявили в ФСБ.

В России даже не поленились возбудить уголовное дело о якобы "подготовке теракта".

Как сообщалось, российские военные разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока ЗАЭС военную технику и взрывчатку.

Напомним, ранее российская ФСБ нафантазировала новые "теракты" и уверяет, что предупредила их. Россияне утверждают, что целями "атак" якобы была оккупационная "власть" Крыма.