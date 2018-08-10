У РФ заявили, що Сенцов відмовився від переведення в лікарню

Сенцов відмовився від переведення в лікарню, тому що "хворим себе не вважає"

Політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов відмовився від переведення в лікарню. Про це повідомляє управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу.

В управлінні ФСВП повідомили, що 10 серпня, члени російської громадської спостережної комісії відвідали колонію, де зустрілися з засудженими, у тому числі з Сенцовим.

"Представники громадської спостережної комісії відвідали медично-санітарну частину виправної установи, де зустрілися і поспілкувалися з Олегом Сенцовим. Правозахисники запитали його про стан здоров'я, умови утримання, одержуваної їм медичної допомоги. В ході розмови ніяких скарг від засудженого не надходило", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Сенцов відмовився від переведення в лікарню, тому що "хворим себе не вважає".

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що у Сенцова в колонії в Лабитнангі був консиліум за участю лікарів з місцевої лікарні

Раніше адвокат українця Дмитро Дінзе повідомив, що у Сенцова зараз третя затяжна криза. За словами Дінзе, Сенцов не збирається припиняти голодування, він п'є мінімальна кількість медичної суміші і воду. Зараз вага Сенцова вже знизився до 70 кілограм.