У РФ заявили про роботу ППО в Брянській області через атаку дрону

У Міністерстві оборони РФ розповіли про роботу систем протиповітряної оборони ввечері в неділю, 24 вересня, і нібито збиття в небі над Брянською областю дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
За даними відомства країни-агресора, цей безпілотник був літакового типу, а у самому нальоті БПЛА вже традиційно звучать звинувачення на адресу України.
Як розповідають у російському міністерстві, близько 22.20 за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку дрона по деяких об'єктах на території РФ.
"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Брянською областю", - йдеться у заяві.
Зазначимо, що на території РФ останніми місяцями в різних областях майже щодня лунають вибухи.
Так, наприклад, сьогодні вранці у російському Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник. Пізніше стало відомо про повторний вибух - вже біля нафтобази неподалік аеродрому.
Крім того, 24 вересня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що невідомі диверсанти ліквідували кілька одиниць російської техніки на території Московської та Калузької областей.
Також раніше повідомлялося, що вночі 7 вересня вибух пролунав у Ростові-на-Дону, а саме в районі штабу Південного військового округу.
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