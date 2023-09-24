У РФ заявили про роботу ППО в Брянській області через атаку дрону

За даними відомства країни-агресора, цей безпілотник був літакового типу, а у самому нальоті БПЛА вже традиційно звучать звинувачення на адресу України.

Як розповідають у російському міністерстві, близько 22.20 за місцевим часом було "припинено спробу" здійснити атаку дрона по деяких об'єктах на території РФ.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Брянською областю", - йдеться у заяві.

"Атаки дронів" та вибухи в Росії

Зазначимо, що на території РФ останніми місяцями в різних областях майже щодня лунають вибухи.

Так, наприклад, сьогодні вранці у російському Курську пролунав потужний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що адміністративну будівлю атакував безпілотник. Пізніше стало відомо про повторний вибух - вже біля нафтобази неподалік аеродрому.

Крім того, 24 вересня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що невідомі диверсанти ліквідували кілька одиниць російської техніки на території Московської та Калузької областей.

Також раніше повідомлялося, що вночі 7 вересня вибух пролунав у Ростові-на-Дону, а саме в районі штабу Південного військового округу.