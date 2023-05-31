У РФ заявили про пожежу на НПЗ на Кубані через атаку дрона

У російському Краснодарському краї сталася пожежа на території Афіпського нафтопереробного заводу (НПЗ) через атаку невідомого дрона вночі 31 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва в Telegram.
За словами чиновника в Сєвєрському районі сталася пожежа на території Афіпського НП, де спалахнула одна з установок з перегонки мазуту.
"Попередня причина - приліт БПЛА", - написав він.
Тим часом у соціальних мережах з'явилося відео, яке демонструє, як стверджується, момент атаки дрона на НПЗ.
Відео: на Афіпському НПЗ сталася пожежа через дрон вночі 31 травня
На місці події працювали оперативні служби, площа займання складала близько 100 квадратних метрів. В результаті НП постраждалих немає, каже влада регіону.
Пізніше губернатор проінформував, що пожежу на Афіпському НПЗ було повністю ліквідовано.
Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляє "про обстріл" Шебекіно, внаслідок чого є пошкодження та постраждалий.
"За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт. Вся додаткова інформація пізніше", - написав він у своєму Telegram.
У місцевих пабліках публікують кадри про наслідки вибухів у Шебекіно.
Відео: у російському Шебекіно заявили про нічний обстріл
РосЗМІ в атаці на Шебекіно традиційно звинувачують Україну, заявляючи про "обстріл ЗСУ" нібито з РСЗВ "Град".
Нагадаємо, що російське місто Шебекіно знаходить приблизно за 10 км від кордону з Україною. Після звільнення Харківської області від російських окупантів у Бєлгородській області почали звинувачувати Україну в обстрілах та атаках дронів.
Так, наприклад, перед тим 29 травня у Шебекіно пролунали вибухи, а потім ввімкнули сирену. Місцеві пабліки заявляють, що місто та деякі села округу потрапили під обстріл.
А кілька днів тому губернатор Гладков жалівся, що й сам потрапив під обстріл в Шебекіно.
Нагадаємо, раніше росіяни заявили про "атаку дронів" у Бєлгородській області. У мережі стверджували, що були пошкоджені два автомобілі МВС та одна машина Росгвардії.
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