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В РФ заявили о пожаре на НПЗ на Кубани из-за атаки дрона

Фото: Афипский НПЗ на Кубани в РФ (svtk44)
Автор: Владимир Костырин

В российском Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) по причине атаки неизвестного дрона ночью 31 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление местного губернатора Вениамина Кондратьева в Telegram.

По словам чиновника в Северском районе произошел пожар на территории Афипского НП, где загорелась одна из установок по перегонке мазута.

"Предварительная причина - прилет БПЛА", - написал он.

Тем временем в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее, как утверждается, момент атаки дрона на НПЗ.

Видео: на Афипском НПЗ произошел пожар из-за дрона ночью 31 мая

На месте происшествия работали оперативные службы, площадь возгорания составляла около 100 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших нет, говорят власти региона.

Позже губернатор проинформировал, что пожар на Афипском НПЗ был полностью ликвидирован.

Взрывы в Белгородской области ночью

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет "об обстреле" Шебекино, в результате чего были повреждения и есть пострадавший.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт. Вся дополнительная информация позже", - написал он в своем Telegram.

В местных пабликах публикуют кадры о последствиях взрывов в Шебекино.

Видео: в российском Шебекино заявили о ночном обстреле

РосСМИ в происходящем в Шебекино традиционно обвиняют Украину, заявляя об "обстреле ВСУ" якобы из РСЗО "Град".

Ситуация в Шебекино и Белгородской области

Напомним, что российский город Шебекино находит примерно в 10 км от границы с Украиной. После освобождения Харьковской области от российских оккупантов в Белгородской области начали обвинять Украину в обстрелах и атаках дронов.

Так, например, перед тем 29 мая в Шебекино раздались взрывы, а затем включили сирену. Местные паблики заявляют, что город и некоторые села округа попали под обстрел.

А несколько дней назад губернатор Гладков жаловался, что сам попал под обстрел в Шебекино.

Напомним, ранее россияне заявили об "атаке дронов" в Белгородской области. В сети утверждали, что были повреждены два автомобиля МВД и одна машина Росгвардии.

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