У РФ заявили про "падіння" дрону на території "Петербурзького нафтового терміналу"

Як з'ясувалося, вранці 3 березня на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі знайшли безпілотник літакового типу.

"БПЛА було забезпечено зарядом вибухової речовини вагою близько 20 кг. Вибуху не сталося, потерпілих немає", - запевняють у Telegram-каналі.

Не перша атака

Це вже друга атака БПЛА на територію "Петербурзького нафтового терміналу". Першу атаку було зафіксовано 18 січня 2024 року.

Петербурзький нафтовий термінал розпочав роботу 1996 року дома нафтоналивного району Ленінградського порту. За даними росЗМІ, це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн тонн на рік), а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург.

Крім того, в ніч на 21 січня 2024 року в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про безпілотники. Пізніше у терміналі почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.