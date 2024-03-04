UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ заявили про "падіння" дрону на території "Петербурзького нафтового терміналу"

Фото: дрон "впав" на території "Петербурзького нафтового терміналу" РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Безпілотник, нібито, "упав" на територію "Петербурзького нафтового терміналу". Атаки на цей важливий об'єкт окупантів відбуваються не вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Як з'ясувалося, вранці 3 березня на території нафтогазової компанії "Петербурзький нафтовий термінал" у Санкт-Петербурзі знайшли безпілотник літакового типу.

"БПЛА було забезпечено зарядом вибухової речовини вагою близько 20 кг. Вибуху не сталося, потерпілих немає", - запевняють у Telegram-каналі.

Не перша атака

Це вже друга атака БПЛА на територію "Петербурзького нафтового терміналу". Першу атаку було зафіксовано 18 січня 2024 року.

Петербурзький нафтовий термінал розпочав роботу 1996 року дома нафтоналивного району Ленінградського порту. За даними росЗМІ, це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність - 12,5 млн тонн на рік), а також найбільша стивідорна компанія Великого порту Санкт-Петербург.

Крім того, в ніч на 21 січня 2024 року в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про безпілотники. Пізніше у терміналі почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДрони