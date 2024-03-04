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В РФ заявили о "падении" дрона на территории "Петербургского нефтяного терминала"

Фото: дрон "упал" на территории "Петербургского нефтяного терминала" РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Беспилотник, якобы, "упал" на территорию "Петербургского нефтяного терминала". Атаки на этот важный объект оккупантов происходят не впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Как выяснилось, утром 3 марта на территории нефтегазовой компании "Петербургский нефтяной терминал" в Санкт-Петербурге нашли беспилотник самолетного типа.

"БПЛА был снабжен зарядом взрывчатого вещества весом около 20 кг. Взрыва не произошло, пострадавших нет", - уверяют в Telegram-канале.

Не первая атака

Это уже вторая атака БПЛА на территорию "Петербургского нефтяного терминала". Первая атака была зафиксирована 18 января 2024 года.

Петербургский нефтяной терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. По данным росСМИ, это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность - 12,5 млн тонн в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург.

Кроме того, в ночь на 21 января 2024 года в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках. Позже в терминале начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

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