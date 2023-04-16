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У РФ заявили про "обстріл" Бєлгородської області на Великдень (фото)

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Росія, Неділя 16 квітня 2023 15:45
У РФ заявили про "обстріл" Бєлгородської області на Великдень (фото) Фото: у РФ заявили про обстріл села Терезівка Бєлгородської області на Великдень 16 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Білгородській області заявили про те, що село Терезівка у Шебекінському міському окрузі Шебекинського міського округу нібито потрапило під обстріл на Великдень, 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"Є руйнування: снаряд пробив дах житлового будинку та пошкодив стіни та меблі у двох кімнатах", - розповів він.

За його словами, людей усередині не було, вони нібито "у велике свято вони були на цвинтарі".

"Оперативні та аварійні служби на місці, триває подомовий обхід території", - додав Гладков.

Як повідомлялось, російські окупанти заявили про обстріл тимчасово захопленого Донецька в ніч на Великдень, 16 квітня. Нібито "кілька снарядів впали поряд із собором, у якому відбувалося богослужіння", загинула жінка, троє поранених.

Крім того, сьогодні, в Росії заявили нібито про атаку безпілотника в Брянську. Він був начинений вибухівкою та впав у лісі.

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