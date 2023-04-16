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В РФ заявили об "обстреле" Белгородской области в Пасху (фото)

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Россия, Воскресенье 16 апреля 2023 15:45
В РФ заявили об "обстреле" Белгородской области в Пасху (фото) Фото: в РФ заявили об обстреле села Терезовка Белгородской области в Пасху 16 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Белгородской области заявили о том, что село Терезовка в Шебекинском городском округе Шебекинского городского округа якобы попало под обстрел в Пасху, 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах", - рассказал он.

По его словам, людей внутри не было, они якобы "в великий праздник они были на кладбище".

"Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории", - добавил Гладков.

Как сообщалось, российские оккупанты заявили об обстреле временно захваченного Донецка в ночь на Пасху, 16 апреля. Якобы "несколько снарядов упали рядом с собором, в котором проходило богослужение", погибла женщина, трое раненых.

Кроме того, сегодня, в России заявили якобы об атаке беспилотника в Брянске. Он был начинен взрывчаткой и упал в лесу.

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