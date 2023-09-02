У РФ заявили про нібито відбиття атаки на Кримський міст

"Близько 23.15 зроблено спробу удару по Кримському мосту напівзануреним безекіпажним катером. Морський безпілотник вчасно виявлено та знищено в акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Незважаючи на повідомлення про відбиття атаки безпілотником, Оперативний штаб повідомив, що рух автомобільного транспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.

Атаки на Кримський міст

Нагадаємо, що Кримський міст, який росіяни збудували незаконно, атакували вже двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його спецслужби.

У липні відбулася ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Малюк також підтвердив причетність СБУ до цієї атаки. Він зазначив, що її організували за допомогою морських дронів Sea Baby.