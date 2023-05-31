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У РФ заявили про масований обстріл Бєлгородської області: є поранені, дітей евакуюють

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Росія, Середа 31 травня 2023 08:41
У РФ заявили про масований обстріл Бєлгородської області: є поранені, дітей евакуюють Фото: у РФ заявили про масований обстріл з пораненими Шебекіно Бєлгородської області, розпочато евакуацію дітей із міста (t.me/vvgladkov)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії знову заявили про масований обстріл прикордонного міста Шебекіно, яке знаходиться за 7 км від кордону з Україною в Бєлгородській області РФ у середу, 31 травня. Четверо людей поранені, вже сьогодні з міста через обстріли евакуюють 300 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Обстріл Шебекіно

Він трапився близько 3 години ранку. За словами Гладкова, удар по місту був масованим, без потерпілих не обійшлося.

"Чотири людини постраждали. Двох оперативно доправили до лікарні Бєлгорода", - написав він.

За словами Гладкова, Шебекіно було атаковано нібито з "Града" і наслідки обстрілу не втішні: вибиті вікна, посічені фасади та дахи у 8 багатоповерхівках, 4 приватних будинках, а також у школі та 2 адмінбудівлях. Один магазин повністю згорів, пошкоджено 12 автомобілів.

Евакуація із Шебекіно Бєлгородської області

Гладков визнав, що ситуація в Шебекіно "погіршується". Саме тому вже від сьогодні із міста почнуть евакуювати дітей.

"Починаємо віднині вивозити дітей із Шебекинського та Грайворонського округів. Сьогодні перших 300 дітей буде відправлено до Вороніжа", - сказав він.

Атаки Шебекіно

Останнім часом це прикордонне місто постійно перебуває під обстрілами, в яких російська влада постійно звинувачує ЗСУ. Буквально три дні тому Гладков навіть заявив, що особисто потрапив під обстріл. При цьому в Україні категорично заперечують причетність до цих атак. Зокрема, президент Володимир Зеленський не раз наполягав на цьому.

Для довідки

Шебекіно - місто в Бєлгородській області РФ, розташоване за 7 км від кордону з Україною. У місті працює автомобільний пункт контролю через державний кордон з Україною Плетенівка-Шебекино, а також залізничний пункт контролю через держкордон з Україною Вовчанськ-Нежеголь.

У РФ заявили про масований обстріл Бєлгородської області: є поранені, дітей евакуюють

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