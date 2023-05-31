В РФ заявили о массированном обстреле Белгородской области: четверо людей ранены

В России снова заявили о массированном обстреле приграничного города Шебекино, который находится в 7 км от границы с Украиной в Белгородской области РФ в среду, 31 мая. Четверо человек ранены, уже сегодня из города из-за обстрелов эвакуируют 300 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Обстрел Шебекино

Он случился около 3 часов утра. По словам Гладкова, удар по городу был массированным, без пострадавших не обошлось.

"Четыре человека пострадали. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода", - написал он.

По словам Гладкова, Шебекино было атаковано якобы из "Града" и последствия обстрела не утешительны: выбиты окна, посечены фасады и крыши в 8 многоэтажках, 4 частных домах, а также в школе и 2 админзданиях. Один магазин полностью сгорел, повреждены 12 автомобилей.

Эвакуация из Шебекино Белгородской области

Гладков признал, что ситуация в Шебекино "ухудшается". Именно поэтому уже с сегодняшнего дня из города начнут эвакуировать детей.

"Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж", - сказал он.

Атаки Шебекино

В последнее время этот приграничный город постоянно находится под обстрелами, в которых российские власти постоянно обвиняют ВСУ. Буквально три дня назад Гладков даже заявил, что лично попал под обстрел. При этом в Украине категорически отрицают причастность к этим атакам. В частности президент Владимир Зеленский не раз настаивал на этом.

Для справки

Шебекино - город в Белгородской области РФ, расположенный за 7 км от границы с Украиной. В городе работает автомобильный пункт контроля через государственную границу с Украиной Плетеневка-Шебекино, а также железнодорожный пункт контроля через госграницу с Украиной Волчанск-Нежеголь.