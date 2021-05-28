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В РФ заявили, что были не в курсе ситуации с самолетом Ryanair во время его посадки

Автор: Андрей Василюк

Россия не была в курсе ситуации с самолетом Ryanair во время его принудительной посадки. В Москве считают, что нужно полностью изучить инцидент.

Об этом заявил в пятницу на брифинге первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

"Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолет в воздухе. Что касается сообщений о российском агенте на борту, это распространяемые фейковые новости", - сказал Полянский.

Он обвинил страны Запада в назначении виновных в ситуации с самолетом Ryanair до полного изучения ситуации.

По его словам, Москва считает, что предпринимается достаточно усилий по расследованию ситуации с самолетом Ryanair.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает маловероятным, что Беларусь приняла решение о посадке лайнера Ryanair без координации с Россией. После посадки этого рейса задержали одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Отметим, ранее НАТО заявило о решительном осуждении принудительной посадки 23 мая в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс, а также снятия с борта самолета и задержания белорусского журналиста Романа Протасевича.

Кроме того, Йенс Столтенберг заявил, что в поведении Беларуси и России есть сходства. В частности, это касается подавления демократических процессов.

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