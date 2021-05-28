RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В РФ заявили, що були не в курсі ситуації з літаком Ryanair під час його посадки

Автор: Андрій Василюк

Росія не була в курсі ситуації з літаком Ryanair під час його примусової посадки. У Москві вважають, що потрібно повністю вивчити інцидент.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, передає ТАСС.

"Ми не були в курсі, ми не можемо відстежувати кожен літак в повітрі. Що стосується повідомлень про російського агента на борту, це поширювані фейкові новини", - сказав Полянський.

Він звинуватив країни Заходу у призначенні винних у ситуації з літаком Ryanair до повного вивчення ситуації.

За його словами, Москва вважає, що робиться достатньо зусиль щодо розслідування ситуації з літаком Ryanair.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг вважає малоймовірним, що Білорусь прийняла рішення про посадку лайнера Ryanair без координації з Росією. Після посадки цього рейсу затримали одного із засновників Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Зазначимо, раніше НАТО заявило про рішуче засудження примусової посадки 23 травня в Мінську рейсу Ryanair Афіни-Вільнюс, а також зняття з борту літака і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича.

Крім того, Єнс Столтенберг заявив, що у поведінці Білорусі та Росії є подібності. Зокрема, це стосується придушення демократичних процесів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусь