В РФ заявили, що були не в курсі ситуації з літаком Ryanair під час його посадки

Росія не була в курсі ситуації з літаком Ryanair під час його примусової посадки. У Москві вважають, що потрібно повністю вивчити інцидент.

Про це заявив у п'ятницю на брифінгу перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський, передає ТАСС .

"Ми не були в курсі, ми не можемо відстежувати кожен літак в повітрі. Що стосується повідомлень про російського агента на борту, це поширювані фейкові новини", - сказав Полянський.

Він звинуватив країни Заходу у призначенні винних у ситуації з літаком Ryanair до повного вивчення ситуації.

За його словами, Москва вважає, що робиться достатньо зусиль щодо розслідування ситуації з літаком Ryanair.