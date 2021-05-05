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В РФ заявили, что с июля начнут добывать воду для Крыма под Азовским морем

Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин заявил, что для снабжения Крыма водой в Азовском море начнут бурить скважины. Это должно произойти уже в июле.

Об этом сообщает РБК.

"Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", - рассказал российский вице-премьер.

По его словам, пока неизвестно, хватит ли запасов воды под морем для обеспечения потребностей полуострова. Хуснуллин обратил внимание, что поступающая из уже пробуренных скважин вода пригодна только как техническая, а не питьевая.

Стоит отметить, что в марте вице-премьер РФ анонсировал, что первые пресноводные скважины на дне Азовского моря начнут бурить в апреле. Морские суда должны были приступить к изучению потенциала таких скважин с 15 апреля.

Напомним, в оккупированной Ялте решили с 1 мая 2021 года отменить подачу воды по графику. Круглосуточное водоснабжение воды будет действовать минимум до октября этого года.

Как писало РБК-Украина, города оккупированного Крыма переходили на графики подачи из-за недостаточного количества воды. Например, в оккупированной Алуште решили подавать воду только по 5 часов в сутки.

Из-за проблем с водой оккупанты планируют начать разведку дна Азовского моря на предмет пресной воды.

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