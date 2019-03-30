В РФ заявили, что Гриб прекратил голодовку

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис сообщил, что украинский политзаключенный, который незаконно осужден в Российской Федерации к 6 годам заключения, Павел Гриб прекратил голодовку, которое было им объявлено 25 марта после оглашения приговора суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

"Гриб 29 марта написал заявление о прекращении голодовки. До этого руководство СИЗО розъяснило ему возможные последствия голодовки. Видимо, за несколько дней без еды он их уже частично ощутил", - заявил Петрашіс.

Он сообщил, что в настоящее время Павел Гриб имеет "удовлетворительное" самочувствие.

В то же время отец Гриба сообщил, что у него нет информации относительно этого.

"Я слышал об этом... у меня нет информации. Я выходил туда, на общественно-наблюдательную комиссию в Ростовской области, там нет информации, и в МИД нет информации относительно этого", - заявил Игорь Гриб в комментарии Громадському.

Ранее РБК-Украина сообщало, представительство ЕС в ОБСЕ призвало РФ допустить врачей к Гриба. В заявлении говорится, что ЕС ожидает, что Гриб будет немедленно уволен и получит доступ к специальному лечению, в котором нуждается".