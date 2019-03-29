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Представительство ЕС в ОБСЕ призвало РФ допустить врачей к Грибу

Новости » Общество    29.03.2019 - 12:33
Представительство ЕС в ОБСЕ призвало РФ допустить врачей к Грибу
Фото: Павел Гриб (twitter.com informHR)

ЕС ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден

Представительство Европейского Союза при ОБСЕ выразило обеспокоенность приговором украинскому политзаключенному Павлу ГрибуОб этом сообщает "Крым.Реалии".

В заявлении говорится, ЕС ожидает, что Гриб будет немедленно освобожден и "получит доступ к специальному лечению, в котором нуждается".

"Украинские врачи должны быть допущены к нему, как того требовал Европейский суд по правам человека", - заявляют в представительстве.

Напомним, Грибу в пятницу 22 марта объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи". 

После этого Гриб заявил, что начинает голодовку. В росСМИ сообщили, что политзаключенного готовят к переводу в отдельную камеру в СИЗО.

За день до объявления приговора Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он воскликнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".

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