В РФ заявили, что "готовы принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе

Российская Федерация не планирует вмешиваться в ситуацию на востоке Украине. Однако "готова принять конкретные меры" исходя из развития событий на Донбассе .

На вопрос, есть ли у России некие "красные линии", при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт в Украине, Патрушев дал отрицательный ответ.

"Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры", - сказал он.