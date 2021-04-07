У РФ заявили, що "готові прийняти конкретні заходи" виходячи з розвитку подій на Донбасі

Російська Федерація не планує втручатися в ситуацію на сході Україні. Однак "готова прийняти конкретні заходи" виходячи з розвитку подій на Донбасі .

На питання, чи є в Росії якісь "червоні лінії", при перетині яких вона готова відкрито втрутитися у конфлікт в Україні, Патрушев дав негативну відповідь.

"Ми таких планів не виношуємо, немає. Але уважно відстежуємо ситуацію. Виходячи з її розвитку будуть прийняті конкретні заходи", - сказав він.