У РФ заявили, що "готові прийняти конкретні заходи" виходячи з розвитку подій на Донбасі
Російська Федерація не планує втручатися в ситуацію на сході Україні. Однак "готова прийняти конкретні заходи" виходячи з розвитку подій на Донбасі.
Таку заяву зробив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю російській газеті "Коммерсантъ".
На питання, чи є в Росії якісь "червоні лінії", при перетині яких вона готова відкрито втрутитися у конфлікт в Україні, Патрушев дав негативну відповідь.
"Ми таких планів не виношуємо, немає. Але уважно відстежуємо ситуацію. Виходячи з її розвитку будуть прийняті конкретні заходи", - сказав він.
Раніше в МЗС РФ заявили, що на території України і в Чорному морі відбувається нарощування активності збройних сил країн НАТО.
Нагадаємо, в Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. Вони будуть перебувати там стільки, скільки вирішить президент Росії Володимир Путін.