В РФ заявили, что не вели и не намерены вести диалог с США по Украине на уровне МИД и Минобороны

Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав Министерства иностранных дел и Минобороны. Однако переговоры происходили "на ином уровне".
Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают "РИА Новости".
Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секреталя Белого дома о том, что США поддерживают контакт с Россией на разных уровнях, в частности на уровне министерства обороны.
Рябков назвал заявление американской стороны дезинформацией.
"Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал российский дипломат.
Ранее Рябков заявлял, что Российская Федерация и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. В частности, обсуждают ситуацию на Донбассе и последнюю эскалацию.
Напомним, в Госдепе США заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако на данный момент между странами существуют глубокие разногласия.