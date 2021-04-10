У РФ заявили, що не вели і не мають наміру вести діалог з США по Україні на рівні МЗС і Міноборони

Росія не вела і не планує контакти з США по Україні на рівні глав Міністерства закордонних справ та Міноборони. Однак переговори відбувалися "на іншому рівні".

Таким чином він відреагував на заяву прес-секреталя Білого дому про те, що США підтримують контакт з Росією на різних рівнях, зокрема на рівні міністерства оборони.

Рябков назвав заяву американської сторони дезінформацією.

"Залишається тільки закликати Вашингтон більш відповідально підходити до цього серйозного питання, не займатися нагнітанням напруженості і в першочерговому порядку забезпечити більш відповідальне ставлення до питань, що стосуються тих чи інших інформобмінів між нашими столицями", - сказав російський дипломат.