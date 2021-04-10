У РФ заявили, що не вели і не мають наміру вести діалог з США по Україні на рівні МЗС і Міноборони

Росія не вела і не планує контакти з США по Україні на рівні глав Міністерства закордонних справ та Міноборони. Однак переговори відбувалися "на іншому рівні".
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляють "РИА Новости".
Таким чином він відреагував на заяву прес-секреталя Білого дому про те, що США підтримують контакт з Росією на різних рівнях, зокрема на рівні міністерства оборони.
Рябков назвав заяву американської сторони дезінформацією.
"Залишається тільки закликати Вашингтон більш відповідально підходити до цього серйозного питання, не займатися нагнітанням напруженості і в першочерговому порядку забезпечити більш відповідальне ставлення до питань, що стосуються тих чи інших інформобмінів між нашими столицями", - сказав російський дипломат.
Раніше Рябков заявив, що Російська Федерація і США ведуть контакти по Україні на високому рівні. Зокрема, обговорюють ситуацію на Донбасі і останню ескалацію.
Нагадаємо, в Держдепі США заявили, що США прагнуть до стабільним і передбачуваним відносин з Росією. Однак на даний момент між країнами існують глибокі розбіжності.