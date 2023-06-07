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У РФ заявили про атаку на підстанцію під Курськом: у двох селах немає світла, поранено робітника

Фото: у Росії заявили про нібито атаку на електропідстанцію у Курській області 7 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська влада заявила про нібито атаку на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Курської області. Через це в цьому селі та в селі Тьоткіно немає світла, поранений робітник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області РФ Романа Старовойта.

Нібито за його словами, на електричну підстанцію в селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області скинули два вибухові пристрої.

"Внаслідок пошкоджень зараз у Попово-Лежачах та Тьоткіному немає електрики", - написав він.

Старовойт також розповів, що під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення. Він знаходиться у лікарні.

Атаки в Курській області

Курська область є прикордонною областю РФ і межує із Сумською областю України. Там останнім часом нібито постійно збивають дрони. Зокрема нещодавно місцева влада повідомила, що збила БПЛА, який нібито належав бригаді "Азов" Національної гвардії України, а до цього - британський дрон, який нібито належав ЗСУ.

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