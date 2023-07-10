У РФ заявили про атаку дронів та ракет на Крим. Нібито летіли на Кримський міст та аеродром

"Одна з ракет С-200, запущених Києвом 9 липня територією РФ, була спрямована на Кримський міст, друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області", - цитують "РИА Новости" начальника головного штабу ВКС РФ Віктора Афзалова.

Крім того, за даними Telegram-каналу Shot, пізно ввечері також у Криму було збито два безпілотники. Зокрема, БПЛА було знищено на початку 23:00 над територією Кіровського району тимчасово окупованого Криму.

"Уламки апаратів зараз шукають оперативні служби, попередньо ніхто не постраждав, пошкоджень на землі немає", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Криму

Вночі, 10 липня, у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунав вибух. А вчора в районі Керчі нібито спрацювала російська протиповітряна оборона. Стверджують про "збиття крилатої ракети". Після цього біля Кримського мосту як з боку півострова, так і з боку Кубані утворився великий затор.

При цьому секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев стверджує, що з початку року українські військові за допомогою БПЛА нібито здійснили 70 атак на Крим.