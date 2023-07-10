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У РФ заявили про атаку дронів та ракет на Крим. Нібито летіли на Кримський міст та аеродром

Фото: у РФ заявили про атаку дронів та ракет на Крим (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили нібито про атаку ракетами на Керченський міст та аеродром у Ростовській області. Також нібито було збито дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Одна з ракет С-200, запущених Києвом 9 липня територією РФ, була спрямована на Кримський міст, друга летіла на військовий аеродром у Ростовській області", - цитують "РИА Новости" начальника головного штабу ВКС РФ Віктора Афзалова.

Крім того, за даними Telegram-каналу Shot, пізно ввечері також у Криму було збито два безпілотники. Зокрема, БПЛА було знищено на початку 23:00 над територією Кіровського району тимчасово окупованого Криму.

"Уламки апаратів зараз шукають оперативні служби, попередньо ніхто не постраждав, пошкоджень на землі немає", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Криму

Вночі, 10 липня, у тимчасово окупованому Джанкої в Криму пролунав вибух. А вчора в районі Керчі нібито спрацювала російська протиповітряна оборона. Стверджують про "збиття крилатої ракети". Після цього біля Кримського мосту як з боку півострова, так і з боку Кубані утворився великий затор.

При цьому секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев стверджує, що з початку року українські військові за допомогою БПЛА нібито здійснили 70 атак на Крим.

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Крым