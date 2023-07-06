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В РФ скаржаться на удари по Криму. З початку року нарахували 70 атак

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Крим, Четвер 06 липня 2023 19:26
В РФ скаржаться на удари по Криму. З початку року нарахували 70 атак Фото: росіяни скаржаться на удари по Криму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев стверджує, що з початку року українські військові за допомогою БПЛА нібито здійснили 70 атак на Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крыминформ".

"З початку поточного року тільки на кримському напрямку збройними формуваннями України здійснено понад 70 атак із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Атакам і обстрілам з боку ЗСУ також піддавалися території Краснодарського краю, Ростовської області", - заявив Патрушев.

Українська сторона цього повідомлення не коментувала.

Перевірити заяви Патрушева за допомогою незалежних джерел в умовах ведення бойових дій не є можливим.

Вибухи в Криму

Останнім часом у Криму та в інших областях України, які перебувають під окупацією РФ, почастішали вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами по скупченнях російських військових, їхньої техніки, складах боєприпасів чи логістики.

Наприклад, наприкінці липня у Криму вкотре підірвали залізничні колії, зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда.

А 24 червня вибухи чули у кількох містах Криму.

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