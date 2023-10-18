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В РФ заявили про атаку дронів на Бєлгородську область

Бєлгород, Середа 18 жовтня 2023 06:28
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В РФ заявили про атаку дронів на Бєлгородську область Фото: у Бєлгородській області РФ пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Бєлгородській області Росії чули звуки вибухів сьогодні вночі, 18 жовтня. Влада регіону заявляє про атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

"У Бєлгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО збито 6 БПЛА літакового типу. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки", - йдеться у повідомленні.

Вибухи у Бєлгородській області

У Бєлгородській області РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну регулярно лунають вибухи.

Нагадаємо, в ніч на 15 жовтня Міністерство оборони РФ заявило, що нібито Бєлгородську та Курську області атакували дрони. Росіяни традиційно звинуватили Україну. При цьому Шойгу заявили, що атака була нібито успішно відбита. Міноборони РФ стверджувало, що кошти ППО "перехопили" 27 безпілотників.

Крім того, 12 жовтня в Бєлгороді пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа, кілька людей отримали поранення.

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Вибух атака дронів Бєлгородська область
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