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В РФ заявили об атаке дронов на Белгородскую область

Белгород, Среда 18 октября 2023 06:28
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В РФ заявили об атаке дронов на Белгородскую область Фото: в Белгородской области РФ раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Белгородской области России слышны звуки взрывов сегодня ночью, 18 октября. Власти региона заявляют об атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях", - говорится в сообщении.

Взрывы в Белгородской области

В Белгородской области РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно раздаются взрывы.

Напомним, в ночь на 15 октября Министерство обороны РФ заявило, что якобы Белгородскую и Курскую области атаковали дроны. Россияне традиционно обвинили Украину. При этом Шойгу заявили, что атака была якобы успешно отбита. Минобороны РФ утверждало, что средства ПВО "перехватили" 27 беспилотников.

Кроме того, 12 октября в Белгородепрогремели взрывы, в результате которых возник пожар, несколько человек получили ранения.

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Взрыв атака дронов Белгородская область
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