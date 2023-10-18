В РФ заявили об атаке дронов на Белгородскую область

В Белгородской области России слышны звуки взрывов сегодня ночью, 18 октября. Власти региона заявляют об атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

"В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях", - говорится в сообщении.

Взрывы в Белгородской области

В Белгородской области РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно раздаются взрывы.

Напомним, в ночь на 15 октября Министерство обороны РФ заявило, что якобы Белгородскую и Курскую области атаковали дроны. Россияне традиционно обвинили Украину. При этом Шойгу заявили, что атака была якобы успешно отбита. Минобороны РФ утверждало, что средства ПВО "перехватили" 27 беспилотников.

Кроме того, 12 октября в Белгородепрогремели взрывы, в результате которых возник пожар, несколько человек получили ранения.