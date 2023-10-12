У російському Білгороді пролунали вибухи, виникла пожежа (відео)

У російському Білгороді жителі чули вибухи, на місці виникла пожежа. Загинули двоє людей, під завалами може бути дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова.

Гладков повідомив про загибель двох людей після падіння безпілотника.

"Дві людини загинули під час падіння безпілотника під Білгородом, під завалами будинку може залишатися дитина", - повідомив губернатор.

За словами Міністерства оборони Росії, безпілотник був українським. ЗСУ інцидент не коментували.

"Близько 23.50 за московським часом 11 жовтня засоби ППО знищили український безпілотник літакового типу над Білгородською областю", - заявили в міністерстві.

Губернатор Білгородської області повідомив, що безпілотник збили, але уламки впали на житловий будинок. Сталося загоряння.

"Система ППО збила БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Внаслідок падіння уламків сталося займання приватного житлового будинку.", - написано у повідомленні.

Пізніше з'явилося відео наслідків обстрілу.

Білгород знаходиться за 30 км від кордонів України.

Фото: місцезнаходження Білгорода (deepstatemap.live)

Обстріли Російської Федерації

Тиждень тому жителі Білгорода скаржилися на обстріл безпілотниками. Мешканці чули вибух, у мережі з'явилося відео обстрілу.

До цього у Брянській області місцеві чули вибухи, після якого частина селища залишилася без світла. Мінімум було чотири вибухи.

За день до атаки на Брянську область у небі побачили безпілотник і нібито "збили ППО". У всьому традиційно звинуватили Україну.