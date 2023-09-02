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У РФ заявили про атаку Бєлгородської області: ППО нібито збила дві повітряні цілі

Фото: у РФ заявили про атаку Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Влада Бєлгородської області Росії заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями сьогодні ввечері, 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

"У Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збиті дві повітряні цілі", - заявив Гладков.

За його словами, оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Ситуація у Бєлгородській області

В останні місяці в різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовни" відбуваються саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Увечері 12 серпня мешканці двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

А 13 серпня в Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.

 

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Російська ФедераціяБєлгородська область