У РФ заявили про атаку Бєлгородської області: ППО нібито збила дві повітряні цілі

"У Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО - збиті дві повітряні цілі", - заявив Гладков.

За його словами, оперативні служби уточнюють інформацію щодо наслідків на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

Ситуація у Бєлгородській області

В останні місяці в різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовни" відбуваються саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Увечері 12 серпня мешканці двох населених пунктів Бєлгородської області чули вибухи та автоматні черги.

А 13 серпня в Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.